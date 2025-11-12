Песков оценил слова Токаева о «посланном небесами» Трампе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков знаком с приветствием лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу в Белом доме, в котором он назвал американского лидера «государственным деятелем, посланным небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции <…> в политику Соединенных Штатов». Об этом представитель Кремля рассказал «Коммерсанту».
По его словам, «очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить».
«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов. <…> [Это было] и в открытой части», – сказал Песков.
Токаев находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. 11 ноября состоялись переговоры президента России Владимира Путина с казахстанским коллегой. 12 ноября лидеры двух государств продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита Токаева планируется подписать ряд двусторонних документов.
6 ноября Токаев стал участником саммита стран Центральной Азии и США в формате С5+1 в Вашингтоне. На встречу с Трампом также прибыли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.