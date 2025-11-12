Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 БПЛА в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 мск 12 ноября, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего сбитых беспилотников – восемь – пришлось на Ростовскую область. Четыре БПЛА российские военные уничтожили в Ставропольском крае, по три – в Орловской и Брянской областях. Два беспилотника были ликвидированы в Тульской области и по одному – в Калужском и Московском регионах.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Ночью также был сбит БПЛА, летевший на Москву, информировал мэр Сергей Собянин.
Кроме того, по словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, фрагменты сбитых беспилотников упали на территории промзоны Буденновска, после чего начался пожар.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»). Мера уже отменена, сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушли самолеты, летевшие во Владикавказ и Грозный.