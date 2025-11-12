Россия проиграла суд по строительству здания посольства в Австралии
Высокий суд Австралии признал закон, который был принят парламентом и теперь препятствует строительству здания российского посольства, действительным. Канберра вернет в свою собственность участок, выделенный под строительство, а Россия получит компенсацию, сообщил SBS News.
Суд принял решение, что у Москвы есть право на компенсацию за расторжение договора аренды земли, а также половины судебных издержек (их оплатит правительство Австралии).
Россия подала исковое заявление в суд еще в середине 2023 г. Тогда иностранное правительство расторгло договор, по которому Москва арендовала в Канберре участок для строительства посольства. Парламент же перед расторжением принял закон, который препятствует строительству. Россия была намерена оспорить этот документ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о запрете на строительство стало очередным недружественным проявлением Австралии. Он отмечал, что иностранное государство «усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики» и пытается быть отличником среди стран коллективного Запада.