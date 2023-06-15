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Песков прокомментировал решение Австралии отменить аренду участка под посольство

Ведомости

В Кремле решение Австралии аннулировать аренду участка, на котором планировалось строительство посольства России, назвали очередным недружественным проявлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Австралия «усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики» и пытается быть отличником среди стран коллективного Запада.

«Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать. И в случае, если какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже соответственно будем вести себя соответствующим образом», – предупредил Песков.

15 июня стало известно, что правительство Австралии аннулирует договор аренды участка, который был заключен между странами в 2008 г. Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, сегодня парламент быстро принял соответствующий закон, который внесло правительство. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснил такое решение требованиями безопасности.

В посольстве России в Канберре заявили, что действия Австралии – очередной шаг кабинета Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой. Дипломатическое представительство пообещало проанализировать «враждебные действия» и отреагировать должным образом.

Ранее Австралия уже пыталась расторгнуть договор летом 2022 г. Тогда причиной называлось незавершенное строительство здания в течение трех лет с даты выдачи разрешения. В результате суд признал решение незаконным и отменил его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных