Песков прокомментировал решение Австралии отменить аренду участка под посольство
В Кремле решение Австралии аннулировать аренду участка, на котором планировалось строительство посольства России, назвали очередным недружественным проявлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Австралия «усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики» и пытается быть отличником среди стран коллективного Запада.
«Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать. И в случае, если какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже соответственно будем вести себя соответствующим образом», – предупредил Песков.
15 июня стало известно, что правительство Австралии аннулирует договор аренды участка, который был заключен между странами в 2008 г. Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, сегодня парламент быстро принял соответствующий закон, который внесло правительство. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснил такое решение требованиями безопасности.
В посольстве России в Канберре заявили, что действия Австралии – очередной шаг кабинета Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой. Дипломатическое представительство пообещало проанализировать «враждебные действия» и отреагировать должным образом.
Ранее Австралия уже пыталась расторгнуть договор летом 2022 г. Тогда причиной называлось незавершенное строительство здания в течение трех лет с даты выдачи разрешения. В результате суд признал решение незаконным и отменил его.