Президент Колумбии заявил о прекращении контактов со спецслужбами США
Колумбия приостанавливает любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности в связи с атаками на суда в Карибском море. Об этом написал в соцсети X президент страны Густаво Петро.
Соответствующее предписание было дано правоохранительным органам Колумбии всех уровней.
«Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека карибского населения», – написал Петро.
9 ноября Петро заявил, что его страна даст отпор США в случае вмешательства во внутренние дела. В своем предупреждении он использовал метафору из легенды о нападении беркута на кондора и пробуждении ягуара. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора», – сказал Петро.
19 октября президент США Дональд Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков. Он заявил об остановке всех платежей или субсидий Колумбии со стороны Вашингтона. «Лидером» незаконного оборота наркотиков, по версии главы Белого дома, является Петро.