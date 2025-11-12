Президент Колумбии заявил о прекращении контактов со спецслужбами США

9 ноября Петро заявил, что его страна даст отпор США в случае вмешательства во внутренние дела. В своем предупреждении он использовал метафору из легенды о нападении беркута на кондора и пробуждении ягуара. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора», – сказал Петро.