ФСБ провела обыски трех регионах по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ провела обыски трех регионах по делу о покушении на митрополита ТихонаКруг причастных лиц пасширился
ФСБ России провела обыски в Москве, Псковской области и Крыму по уголовному делу о подготовке теракта против митрополита Тихона. Были получены новые доказательства причастности к преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
В ведомстве уточнили, что 11 ноября 2025 г. следственными органами были проведены обыски и допросы лиц из ближайшего окружения фигурантов дела. Была изъята агитационная символика террористической организации, запрещенной в России.
Кроме того, в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к преступлению и других лиц. Расследование продолжается.
Уголовное дело было возбуждено в феврале 2025 г. по статьям о подготовке теракта (ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Попович и Иванкович арестованы.
По информации ФСБ, в феврале 2025 г. фигуранты должны убить митрополита Тихона, подорвав его самодельным взрывным устройством. При обысках у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. На допросе Попович и Иванкович признались, что их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. фигурантам через тайник было передано СВУ. Совершение теракта планировалось в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.