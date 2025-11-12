ФСБ провела обыски трех регионах по делу о покушении на митрополита Тихона

По информации ФСБ, в феврале 2025 г. фигуранты должны убить митрополита Тихона, подорвав его самодельным взрывным устройством. При обысках у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. На допросе Попович и Иванкович признались, что их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. фигурантам через тайник было передано СВУ. Совершение теракта планировалось в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.