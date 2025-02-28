Песков указал на беспринципность Киева из-за подготовки покушения на митрополита Тихона

В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. На допросе Попович и Иванкович признались, что в середине прошлого года их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. им через тайник было передано СВУ. Совершение теракта планировалось во время нахождения митрополита в столице. «Мы должны были заложить ее [взрывчатку] в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – признался Попович оперативникам.