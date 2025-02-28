Песков указал на беспринципность Киева из-за подготовки покушения на митрополита Тихона

Песков указал на беспринципность Киева из-за подготовки покушения на митрополита ТихонаУкраинские спецслужбы завербовали бывшего помощника Тихона и служителя московского храма
Для киевского режима нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предотвращение покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) и вербовку церковнослужителей для этого преступления.
«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае – нет ничего святого, это еще раз подтверждается», – сказал Песков.
Утром 28 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании украинца и россиянина, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки теракта против митрополита Тихона. Один из них – украинец Денис Попович – оказался бывшим помощником митрополита Тихона. По его словам, украинские кураторы поручили ему следить за Шевкуновым под угрозой расправы над близкими родственниками. Затем он должен был найти себе союзника и получить взрывчатку.
Сообщником Поповича оказался Никита Иванкович, который, по данным «РИА Новости», служил алтарником в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Сотрудница храма рассказала агентству, что была шокирована задержанием Иванковича. По ее словам, он всегда «очень хорошо общался» – «и с самим владыкой Тихоном, и со всеми остальными».
В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. На допросе Попович и Иванкович признались, что в середине прошлого года их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. им через тайник было передано СВУ. Совершение теракта планировалось во время нахождения митрополита в столице. «Мы должны были заложить ее [взрывчатку] в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – признался Попович оперативникам.
Иванкович на допросе рассказал, что первая попытка покушения на митрополита Тихона готовилась на начало 2025 г., но она была сорвана из-за задержания Поповича. Тогда теракт решили перенести на конец февраля, передает ТАСС.
Зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанга Кипшидзе заявил, что планы украинских спецслужб ужасают, но задался вопросом, «стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине, – уничтожать Церковь».
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов в беседе с «РИА Новости» назвал подготовку покушения на митрополита Тихона шокирующей.