ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

Чем известен митрополит Тихон

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Тихона главой Крымской митрополии 11 октября 2023 г. Тогда же орган управления РПЦ освободил Тихона от должности митрополита Псковского (назначен 14 мая 2018 г.) и служения в двух монастырях Псковской области – Успенском Псково-Печерском (священноархимандрит и игумен) и Благовещенском Никандровском в селе Любовец (священноархимандрит). В ноябре 2023 г. у Тихона появилась личная охрана из-за поступающих угроз, писали «Ведомости». В 2024 г. президент Владимир Путин наградил митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Возведением объектов на площади 22,4 га в течение почти двух лет занималась Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны. Тихон с марта 2024 г. – священноархимандрит Владимирского Херсонесского мужского монастыря. Монастырь возобновляет работу спустя ровно 100 лет на территории, где все это время находился первоначальный музей Херсонеса, в границах руин древнего города, включая античный амфитеатр.