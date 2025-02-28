ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаВзрыв планировался украинскими спецслужбами, их завербованные подельники задержаны
Оперативники ФСБ задержали в Москве двух мужчин – украинца и россиянина. Они были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Задержанных, как установили в ФСБ, завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. Сами фигуранты на допросе признались, что еще в середине 2024 г. их завербовал один из сотрудников Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) для подготовки физического устранения митрополита Тихона. А в конце прошлого года исполнителям планировавшегося теракта через тайник было передано самодельное взрывное устройство. Теракт, по данным ФСБ, планировали осуществить во время нахождения митрополита в Москве.
Чем известен митрополит Тихон
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Тихона главой Крымской митрополии 11 октября 2023 г. Тогда же орган управления РПЦ освободил Тихона от должности митрополита Псковского (назначен 14 мая 2018 г.) и служения в двух монастырях Псковской области – Успенском Псково-Печерском (священноархимандрит и игумен) и Благовещенском Никандровском в селе Любовец (священноархимандрит). В ноябре 2023 г. у Тихона появилась личная охрана из-за поступающих угроз, писали «Ведомости». В 2024 г. президент Владимир Путин наградил митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Возведением объектов на площади 22,4 га в течение почти двух лет занималась Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны. Тихон с марта 2024 г. – священноархимандрит Владимирского Херсонесского мужского монастыря. Монастырь возобновляет работу спустя ровно 100 лет на территории, где все это время находился первоначальный музей Херсонеса, в границах руин древнего города, включая античный амфитеатр.
Задержанный украинец Денис Попович, как выяснилось, оказался бывшим помощником митрополита Тихона. По его словам, кураторы поставили перед ним задачу следить за Шевкуновым под угрозой расправы над близкими родственниками. Затем он должен был найти себе союзника и получить взрывчатку. «Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – признался он оперативникам. В отношении задержанных Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигуранты уже арестованы, уточнили в ЦОСе.
Накануне 27 февраля в Москве состоялась коллегия ФСБ по итогам работы за прошлый год с участием президента. Владимир Путин заявил, что в 2024 г. число террористических преступлений в стране возросло, причем более половины из них организовано было организовано украинскими спецслужбами. Глава государства поручил ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета (НАК) максимально эффективно использовать все силы и средства для борьбы с терроризмом. Особое внимание, отметил Путин, необходимо уделить превентивным мерам, а также повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, энергетической и транспортной инфраструктуры. В новых регионах России президент поставил задачу продолжать работу по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ.
В середине февраля директор ФСБ, он же председатель НАКа Александр Бортников на заседании комитета предупредил о наращивании украинскими спецслужбами интенсивности терактов и диверсий в России. С начала 2025 г. в стране предотвращено 23 теракта, отметил он. Со стороны киевского режима, обратил внимание Бортников, продолжаются попытки наносить удары вглубь территории России с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Значительная часть, говорилось в сообщении НАК, предотвращенных терактов осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО (международных террористических организаций).