Охлобыстин выплатил 10 млн рублей военным за первый уничтоженный танк Abrams

22 июля «Ростех» сообщал, что американские танки Abrams начали использовать элементы защиты, применяемые до этого на российских танках. В частности, речь идет о решетчатых и выносных конструкциях («мангалах»), а также о специальном покрытии для снижения тепловой заметности, аналогичном российской системе «Накидка».