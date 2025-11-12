Охлобыстин выплатил 10 млн рублей военным за первый уничтоженный танк Abrams
Российские военные штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили награду в 10 млн руб. за первое уничтожение американского танка Abrams. Об этом ТАСС сообщил актер Иван Охлобыстин, объявивший до этого о премии.
«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же», – рассказал артист. По его словам, средства получили бойцы штурмовых подразделений, поразившие танк.
22 июля «Ростех» сообщал, что американские танки Abrams начали использовать элементы защиты, применяемые до этого на российских танках. В частности, речь идет о решетчатых и выносных конструкциях («мангалах»), а также о специальном покрытии для снижения тепловой заметности, аналогичном российской системе «Накидка».