Ростех: американские Abrams переняли особенности российских танков

Речь идет о так называемых «мангалах» – решетках и выносных конструкциях, устанавливаемых на российские танки для защиты от ударов FPV-дронов. По словам Евтушенко, США намерены оснастить Abrams аналогичными мерами: специальным покрытием для снижения тепловой заметности, напоминающим российскую «Накидку», а также элементами пассивной защиты – сетками и экранами, выполняющими ту же функцию, что и российские выносные конструкции.