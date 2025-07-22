Ростех: американские Abrams переняли особенности российских танков
Американские танки Abrams начали перенимать элементы защитных решений, ранее примененных на российских бронемашинах. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко в ходе заседания в Госдуме, передает ТАСС.
По его словам, методы, над которыми ранее за рубежом насмехались, теперь активно внедряются самими западными военными.
Речь идет о так называемых «мангалах» – решетках и выносных конструкциях, устанавливаемых на российские танки для защиты от ударов FPV-дронов. По словам Евтушенко, США намерены оснастить Abrams аналогичными мерами: специальным покрытием для снижения тепловой заметности, напоминающим российскую «Накидку», а также элементами пассивной защиты – сетками и экранами, выполняющими ту же функцию, что и российские выносные конструкции.
Представитель Ростеха также отметил, что российские танки, включая Т-90М «Прорыв», доказали свою устойчивость к современным угрозам: «Бывали случаи, когда по ним били десятки беспилотников, но машины оставались боеспособными».
В июне генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские конструкторы изучили трофейный немецкий танк Leopard, но не обнаружили в нем прорывных решений, которые необходимо применить в отечественной бронетехнике.