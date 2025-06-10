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Чемезов: конструкторы не нашли прорывных решений в немецком танке Leopard

Ведомости

Российские конструкторы изучили трофейный немецкий танк Leopard, но не обнаружили в нем прорывных решений, которые необходимо применить в отечественной бронетехнике. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Он уточнил, что в корпорации изучают все трофеи, которые попадают к ней. Иногда встречается хорошая техника, но совершенно неприменима в нынешних реалиях. В качестве примера Чемезов привел Leopard. По его словам, танк выполнен на высоком уровне, у него современные компоненты, система управления огнем и мощный двигатель, но странные температурные ограничения. При этом России нечего взять у Leopard и применить у себя.

19 мая «Ростех» сообщил о выявлении уязвимостей в системе защиты танка Leopard 2A6. Военные передали экспертам трофейный танк для оценки его военно-технических характеристик. Исследование показало, что защита Leopard 2 имеет существенные недостатки, которые связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой машины. Специалисты считают, что живучесть танка может оказаться недостаточной в условиях современных военных действий. Особенно при атаках дронов с кумулятивной боевой частью и противотанковых ракетных комплексов.

На вооружении вооруженных сил Украины также находятся различные модификации устаревших танков Leopard 1. По данным корпорации, они значительно утратили свою эффективность и не могут конкурировать с современными образцами техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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