Чемезов: конструкторы не нашли прорывных решений в немецком танке Leopard
Российские конструкторы изучили трофейный немецкий танк Leopard, но не обнаружили в нем прорывных решений, которые необходимо применить в отечественной бронетехнике. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».
Он уточнил, что в корпорации изучают все трофеи, которые попадают к ней. Иногда встречается хорошая техника, но совершенно неприменима в нынешних реалиях. В качестве примера Чемезов привел Leopard. По его словам, танк выполнен на высоком уровне, у него современные компоненты, система управления огнем и мощный двигатель, но странные температурные ограничения. При этом России нечего взять у Leopard и применить у себя.
19 мая «Ростех» сообщил о выявлении уязвимостей в системе защиты танка Leopard 2A6. Военные передали экспертам трофейный танк для оценки его военно-технических характеристик. Исследование показало, что защита Leopard 2 имеет существенные недостатки, которые связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой машины. Специалисты считают, что живучесть танка может оказаться недостаточной в условиях современных военных действий. Особенно при атаках дронов с кумулятивной боевой частью и противотанковых ракетных комплексов.
На вооружении вооруженных сил Украины также находятся различные модификации устаревших танков Leopard 1. По данным корпорации, они значительно утратили свою эффективность и не могут конкурировать с современными образцами техники.