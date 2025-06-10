Чемезов: конструкторы не нашли прорывных решений в немецком танке Leopard

Он уточнил, что в корпорации изучают все трофеи, которые попадают к ней. Иногда встречается хорошая техника, но совершенно неприменима в нынешних реалиях. В качестве примера Чемезов привел Leopard. По его словам, танк выполнен на высоком уровне, у него современные компоненты, система управления огнем и мощный двигатель, но странные температурные ограничения. При этом России нечего взять у Leopard и применить у себя.