«Ростех» обнаружил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2

12 мая стало известно, что Украина потеряла все 10 танков Strv 122, предоставленных ей Швецией. За два года боевых действий российские войска нанесли не менее 14 ударов по этим 63-тонным машинам, что может свидетельствовать о том, что каждый из них был поврежден как минимум один раз. Большая часть шведских танков представляют собой модернизированные варианты немецких Leopard 2A5.