«Ростех» обнаружил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2
Специалисты «Ростеха» провели анализ трофейного немецкого танка Leopard 2A6 и выявили серьезные уязвимости в его системе защиты. Об этом сообщили представители корпорации.
Военные передали экспертам трофейный танк для оценки его военно-технических характеристик. Исследование показало, что защита Leopard 2 имеет значительные недостатки, связанные с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой машины. По мнению специалистов, живучесть танка может оказаться недостаточной в условиях современных военных действий. Особенно при атаках дронов с кумулятивной боевой частью и современных противотанковых ракетных комплексов.
«Можно сделать вывод, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня», – заявили в Ростехе.
Также на вооружении ВСУ находятся различные модификации устаревших танков Leopard 1. Эти машины значительно утратили свою эффективность и не способны конкурировать с современными образцами техники.
По данным «Ростеха», на сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым условиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они оснащены улучшенной всеракурсной защитой, включая противокумулятивные решетки, динамические элементы и другие системы, повышающие их устойчивость к ударам. Известно множество случаев, когда российские танки успешно выдерживали многочисленные попадания, сохраняя при этом боеспособность.
12 мая стало известно, что Украина потеряла все 10 танков Strv 122, предоставленных ей Швецией. За два года боевых действий российские войска нанесли не менее 14 ударов по этим 63-тонным машинам, что может свидетельствовать о том, что каждый из них был поврежден как минимум один раз. Большая часть шведских танков представляют собой модернизированные варианты немецких Leopard 2A5.