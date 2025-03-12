Forbes: Украина потеряла все переданные Швецией танки Strv 122
Украина потеряла все 10 танков Strv 122, переданные ей Швецией. За два года боев российские войска нанесли не менее 14 ударов по этим 63-тонным боевым машинам, что может означать, что каждый из них был поврежден как минимум один раз, передает Forbes.
Большая часть шведских танков – это модернизированные варианты немецких Leopard 2A5. По данным одного из отчетов, большинство машин до последнего момента оставались в рабочем состоянии благодаря немецким и шведским инженерам, которые эвакуировали поврежденную технику с поля боя и восстанавливали ее.
Один из уцелевших Strv 122 недавно появился в эфире украинского армейского телеканала. По словам украинского танкиста, шведские машины превосходят стандартные Leopard 2A5 по характеристикам. Однако их срок службы на поле боя оказался ограниченным.
Все Strv 122 находились в составе 21-й механизированной бригады Украины, которая также эксплуатировала 21 танк Leopard 2A6 и несколько более старых Leopard 1A5. Бригада участвовала в вторжении в Курскую область в августе. После массированной атаки российской ударной группы беспилотников бригада, возможно, эвакуировалась с территории Курской области вместе с другими украинскими соединениями, пишет Forbes.
Текущая судьба оставшихся Strv 122 неясна, но сообщения о повреждениях и потерях позволяют предположить, что все 10 машин выведены из строя.
11 марта стало известно, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву сделал бесполезной американскую технику в руках украинских военных. По словам депутата Верховной рады Сергея Рахманина, украинские солдаты в Курской области полагались на значительное количество танков Abrams и другой бронетехники из США. США возобновили оказание военной помощи Украине по итогам переговоров о прекращении огня в Саудовской Аравии.