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BI: указ Трампа остановил переданные Киеву американские танки

Ведомости

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву сделал бесполезной американскую технику в руках украинских военных. Об этом написало издание Business Insider со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Рахманина.

По словам Рахманина, украинские солдаты в Курской области полагались на значительное количество танков Abrams и другой бронетехники из США. Вот только многие машины теперь стали бесполезными.

Рахманин рассказал, что раньше в случае повреждения техники, ее отправляли на ремонт в одну из стран НАТО. На данный момент такая практика прекратилась. Ситуация выглядит следующим образом: у Вооруженных сил Украины может быть танк, который работоспособен в целом, но нуждается в замене одной мелкой детали. Проблема заключается в том, что у украинской стороны нет ни чертежей, ни разрешений для ее производства. Это приводит к тому, что техника простаивает, ожидая завершения ремонта.

О приостановке военной помощи Украине со стороны США стало известно 4 марта. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне. Это решение последовало за напряженной встречей Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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