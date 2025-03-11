BI: указ Трампа остановил переданные Киеву американские танки

Рахманин рассказал, что раньше в случае повреждения техники, ее отправляли на ремонт в одну из стран НАТО. На данный момент такая практика прекратилась. Ситуация выглядит следующим образом: у Вооруженных сил Украины может быть танк, который работоспособен в целом, но нуждается в замене одной мелкой детали. Проблема заключается в том, что у украинской стороны нет ни чертежей, ни разрешений для ее производства. Это приводит к тому, что техника простаивает, ожидая завершения ремонта.