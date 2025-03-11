BI: указ Трампа остановил переданные Киеву американские танки
Указ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву сделал бесполезной американскую технику в руках украинских военных. Об этом написало издание Business Insider со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Рахманина.
По словам Рахманина, украинские солдаты в Курской области полагались на значительное количество танков Abrams и другой бронетехники из США. Вот только многие машины теперь стали бесполезными.
Рахманин рассказал, что раньше в случае повреждения техники, ее отправляли на ремонт в одну из стран НАТО. На данный момент такая практика прекратилась. Ситуация выглядит следующим образом: у Вооруженных сил Украины может быть танк, который работоспособен в целом, но нуждается в замене одной мелкой детали. Проблема заключается в том, что у украинской стороны нет ни чертежей, ни разрешений для ее производства. Это приводит к тому, что техника простаивает, ожидая завершения ремонта.
О приостановке военной помощи Украине со стороны США стало известно 4 марта. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне. Это решение последовало за напряженной встречей Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.