В ВС РФ появились войска беспилотных систем
Формирование войск беспилотных систем завершилось в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов в интервью «Комсомольской правде».
По словам Иштуганова, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.
Полковник также сообщил, что боевая работа новых подразделений проводится по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Так беспилотные комплексы эффективно интегрируются в общую систему управления силами и средствами на фронте.
О том, что Россия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск, президент РФ Владимир Путин заявлял в июне 2025 г. По его словам, новая госпрограмма должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).