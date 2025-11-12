Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ВС РФ появились войска беспилотных систем

Ведомости

Формирование войск беспилотных систем завершилось в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов в интервью «Комсомольской правде».

По словам Иштуганова, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Полковник также сообщил, что боевая работа новых подразделений проводится по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Так беспилотные комплексы эффективно интегрируются в общую систему управления силами и средствами на фронте.

О том, что Россия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск, президент РФ Владимир Путин заявлял в июне 2025 г. По его словам, новая госпрограмма должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её