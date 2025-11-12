В ВС РФ появились войска беспилотных систем

О том, что Россия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск, президент РФ Владимир Путин заявлял в июне 2025 г. По его словам, новая госпрограмма должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).