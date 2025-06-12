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Путин: Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

Ведомости

Россия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027–2036 гг.

«Мы накопили большой опыт, чтобы создать этот род войск», – сказал президент.

Речь о подготовке кадров, производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности войск, добавил президент.

Новая госпрограмма также должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО), отметил Путин.

По его словам, силы ПВО за время спецоперации уничтожили более 80 000 воздушных целей, из них 7500 – это тактические и крылатые ракеты западного производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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