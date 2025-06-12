Путин: Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
Россия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027–2036 гг.
«Мы накопили большой опыт, чтобы создать этот род войск», – сказал президент.
Речь о подготовке кадров, производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности войск, добавил президент.
Новая госпрограмма также должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО), отметил Путин.
По его словам, силы ПВО за время спецоперации уничтожили более 80 000 воздушных целей, из них 7500 – это тактические и крылатые ракеты западного производства.