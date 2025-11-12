Türkiye: крушение С-130 в Грузии могло быть связано с внешним вмешательством
Крушение турецкого самолета С-130 в Грузии могло произойти из-за внешнего вмешательства, пишет газета Türkiye.
Авторы публикации посчитали, что разрушение самолета в воздухе позволяет сделать такой вывод. По их мнению, к катастрофе могло привести внешнее воздействие или взрыв на борту.
12 ноября министерство национальной обороны Турции сообщило, что 20 военнослужащих погибли в результате авиакатастрофы. Она произошла 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана. В 6:30 начались поисковые работы, идет расследование обстоятельств крушения.