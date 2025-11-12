Президент Польши назвал Туска худшим премьер-министром с 1989 года

В сентябре Туск и Навроцкий после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве республики пришли к тому, что Польша рассмотрит возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора, которая предполагает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности. Тогда Туск подчеркнул, что это их с Навроцким «общее решение».