Президент Польши назвал Туска худшим премьер-министром с 1989 года

Премьер-министр Дональд Туск является худшим на этом посту после упразднения Польской Народной Республики, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

«Я сотрудничаю с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 г.», – отметил президент.

Президент отметил, что несмотря на сотрудничество, он готов спорить с главой исполнительной власти по принципиальным моментам.

В сентябре Туск и Навроцкий после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве республики пришли к тому, что Польша рассмотрит возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора, которая предполагает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности. Тогда Туск подчеркнул, что это их с Навроцким «общее решение».

