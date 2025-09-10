Туск и Навроцкий обсуждают применение 4 статьи НАТО из-за инцидента с БПЛА

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей.