Туск и Навроцкий обсуждают применение 4 статьи НАТО из-за инцидента с БПЛА
Варшава рассматривает возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора на фоне ситуации с беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск после совещания в Бюро национальной безопасности, передает Rzeczpospolita.
Премьер-министр Дональд Туск добавил, что это решение стало итогом его консультаций с президентом Польши Каролем Навроцким. «Это наше общее решение», – отметил он.
Ст. 4 устава НАТО предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
Кроме того, белорусские силы ПВО уничтожили часть дронов, которые отклонились от курса над территорией страны из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.