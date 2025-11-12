ФСБ: Украина заказала убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США

Попович и Иванкович признались, что после начала спецоперации на Украине они осуществляли слежку за митрополитом Тихоном, а также получали информацию о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти. По данным ФСБ, в феврале 2025 г. по указанию украинских кураторов они должны были совершить убийство митрополита на территории Сретенского мужского монастыря в Москве.