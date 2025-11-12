ФСБ: Украина заказала убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США
Эксперты считают, что украинская сторона заказала убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), чтобы сорвать саммит Москвы и Вашингтона. Предполагалось, что случае успешного совершения преступления Москва откажется от мирных переговоров. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, исполнителями преступления были его бывший помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик, гражданин РФ Никита Иванкович. В их отношении расследуется дело по ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – 15 лет.
Попович и Иванкович признались, что после начала спецоперации на Украине они осуществляли слежку за митрополитом Тихоном, а также получали информацию о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти. По данным ФСБ, в феврале 2025 г. по указанию украинских кураторов они должны были совершить убийство митрополита на территории Сретенского мужского монастыря в Москве.
11 ноября в Москве, Псковской области и Крыму сотрудники следственных органов провели обыск и допросы лиц, входящих в близкое окружение Поповича и Ивановича. В результате были получены доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.
В феврале стало известно, что оперативники ФСБ задержали в Москве двоих мужчин – украинца и россиянина. Они были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении митрополита Тихона. В ходе обысков у них изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями. Теракт, по данным ФСБ, планировали осуществить во время нахождения митрополита в Москве.