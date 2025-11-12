Президент Польши анонсировал начало обсуждения изменений в конституции
Скоро в Польше начнется работа по разработке предложений в рамках изменения конституции, заявил президент республики Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.
«Конституция по прошествии 30 лет нуждается в том, чтобы над ней задумались. Со всем уважением к создателям конституции 1997 г., но сегодня мы живем в совершенно иных реалиях. Скоро будет создан конституционный совет», – отметил польский президент.
По его словам, профессионалы, юристы займутся выработкой предложения, которое станет приемлемым для большинства в парламенте.
6 августа Навроцкий принес присягу и официально стал президентом Польши. Тогда он поклялся сохранять верность положениям конституции, неуклонно охранять независимость и безопасность государства. Лидер республики подчеркнул, что благополучие отечества и благополучие граждан всегда будут для него главной целью.