Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Польши анонсировал начало обсуждения изменений в конституции

Ведомости

Скоро в Польше начнется работа по разработке предложений в рамках изменения конституции, заявил президент республики Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

«Конституция по прошествии 30 лет нуждается в том, чтобы над ней задумались. Со всем уважением к создателям конституции 1997 г., но сегодня мы живем в совершенно иных реалиях. Скоро будет создан конституционный совет», – отметил польский президент.

По его словам, профессионалы, юристы займутся выработкой предложения, которое станет приемлемым для большинства в парламенте.

6 августа Навроцкий принес присягу и официально стал президентом Польши. Тогда он поклялся сохранять верность положениям конституции, неуклонно охранять независимость и безопасность государства. Лидер республики подчеркнул, что благополучие отечества и благополучие граждан всегда будут для него главной целью.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её