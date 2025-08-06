Навроцкий принял присягу на должность президента Польши
Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность президента Польши. Об этом сообщает газета Wydarzenia.
Он поклялся сохранять верность положениям конституции, неуклонно охранять независимость и безопасность государства. Новый лидер пообещал, что благополучие отечества и благополучие граждан всегда будут для него главной целью.
На инаугурации присутствовали бывший президент Анджей Дуда и его супруга, отмечает издание.
Навроцкий победил на выборах 2 июня, заручившись поддержкой 50,89% избирателей во втором туре. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый от правящей либеральной партии «Гражданская коалиция», получил 49,11%. Навроцкий представлял оппозиционную национал-консервативную партию «Право и справедливость» (ПиС).