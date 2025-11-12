СВР: Армения собирается «отвязаться» от России и оказать помощь Украине
Армения по политическим причинам намерена отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского, несмотря на его более высокую цену. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР). Такие действия властей Армении там назвали «поцелуем Еревана» – по аналогии с «поцелуем Иуды».
Как пишет СВР, Ереван предлагает Брюсселю возместить превышение стоимости украинского зерна. «Евросоюзу предлагается акция "три в одном": зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном», – отмечается в сообщении.
В СВР сообщают, что ключевой вопрос остается прежним – где взять средства. Страны ЕС, по данным разведки, испытывают серьезные социально-экономические трудности на фоне украинского конфликта. А идея оплатить украинское зерно за счет замороженных российских активов пока не реализуема – Бельгия, где хранятся эти средства, не решается их передать.
В ведомстве сообщили, что в министерстве Европы и иностранных дел Франции с недоумением восприняли предложение Еревана.
6 октября сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре их министерства иностранных дел нового подразделения – департамента европейской интеграции. Это стало еще одним шагом курса на сближение Армении с ЕС.
6 ноября Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан по новому железнодорожному маршруту. «РИА Новости» со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщали, что это была партия в 1000 т пшеницы третьего класса из Ульяновской области. До этого момента экспорт в Армению из РФ шел в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход. Также использовался морской путь через порты Грузии. В Минсельхозе отмечали, что Армения всего импортирует около 450-500 000 т зерна в год. Почти весь объем поступал из России.