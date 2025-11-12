СВР: Армения собирается «отвязаться» от России и оказать помощь Украине

6 ноября Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан по новому железнодорожному маршруту. «РИА Новости» со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщали, что это была партия в 1000 т пшеницы третьего класса из Ульяновской области. До этого момента экспорт в Армению из РФ шел в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход. Также использовался морской путь через порты Грузии. В Минсельхозе отмечали, что Армения всего импортирует около 450-500 000 т зерна в год. Почти весь объем поступал из России.