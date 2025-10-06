В Армении создан департамент европейской интеграции при МИДе

5 апреля 2024 г. в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча с участием Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейские представители тогда отметили прогресс демократических реформ в Армении и выразили готовность поддержать страну. Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС инвестировать 270 млн евро в социально-экономическое развитие республики до 2027 г., включая инфраструктурные проекты, такие как Черноморский электрический кабель.