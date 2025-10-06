В Армении создан департамент европейской интеграции при МИДе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре министерства иностранных дел департамента европейской интеграции. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел», – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Кроме того, решено объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИДа.
Создание нового подразделения стало очередным шагом в рамках курса на сближение Армении с Европейским союзом. 4 апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Документ был одобрен парламентом 26 марта, «за» проголосовали 64 депутата, «против» – семь.
5 апреля 2024 г. в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча с участием Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейские представители тогда отметили прогресс демократических реформ в Армении и выразили готовность поддержать страну. Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС инвестировать 270 млн евро в социально-экономическое развитие республики до 2027 г., включая инфраструктурные проекты, такие как Черноморский электрический кабель.