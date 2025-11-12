Газета
Пашинян опроверг сообщение об отказе Армении от российского зерна

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван планирует отказаться от закупки российского зерна в пользу украинского. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как передает Tert, Пашинян заявил, что «этого не может быть».

12 ноября СВР сообщала, что Армения по политическим причинам намерена отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского, несмотря на его более высокую цену. Такие действия властей Армении там назвали «поцелуем Еревана» – по аналогии с «поцелуем Иуды».

Как пишет СВР, Ереван предлагает Брюсселю возместить превышение стоимости украинского зерна. «Евросоюзу предлагается акция "три в одном": зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном», – отмечается в сообщении.

