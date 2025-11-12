12 ноября СВР сообщала, что Армения по политическим причинам намерена отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского, несмотря на его более высокую цену. Такие действия властей Армении там назвали «поцелуем Еревана» – по аналогии с «поцелуем Иуды».