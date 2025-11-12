Песков подтвердил контакт Ушакова с советником премьера Великобритании
Помощник президента РФ Юрий Ушаков имел контакт с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако диалог не получил продолжения.
«Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию», – объяснил Песков. Он отметил, что в условиях, когда отсутствует взаимный обмен мнениями, диалог невозможен.
Ранее издание Financial Times писало, что в начале 2025 г. советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с Москвой.
Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно». В частности, он не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России. При этом в канцелярии британского премьер-министра рассказали, что Лондон регулярно ведет диалог с Москвой, в том числе через посольство.