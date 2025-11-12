FT: советник Стармера пытался наладить контакт с Россией
В начале 2025 г. советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с Москвой. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказал, что Пауэлл провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Он намеревался донести до РФ позицию Великобритании и стран Евросоюза в вопросе украинского конфликта. Как отмечает FT, этот разговор состоялся на фоне опасений Европы, которые вызвала непоследовательность президента США Дональда Трампа по поддержке Киева.
Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно». В частности, он не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России. При этом в канцелярии британского премьер-министра рассказали, что Лондон регулярно ведет диалог с Москвой, в том числе через посольство.
Телефонный разговор Пауэлла обеспокоил некоторых союзников Великобритании, пишет FT. Они считают, что подобные действия могут вызвать недовольство администрации Трампа.
16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы не могли бы самостоятельно ударять по объектам энергетической инфраструктуры России. «Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», – сказал он.
В тот же день директор ФСБ РФ Александр Бортников подчеркнул, что Великобритания предпринимает попытки по срыву украинского урегулирования с помощью провокаций и дезинформации. Он напомнил, что в марте 2022 г. бывший британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил позицию Лондона, «передав подопечным в Киеве указание «будем просто воевать».