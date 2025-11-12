FT: советник Стармера пытался наладить контакт с Россией

Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно». В частности, он не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России. При этом в канцелярии британского премьер-министра рассказали, что Лондон регулярно ведет диалог с Москвой, в том числе через посольство.