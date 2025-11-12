Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: советник Стармера пытался наладить контакт с Россией

Ведомости

В начале 2025 г. советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с Москвой. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказал, что Пауэлл провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Он намеревался донести до РФ позицию Великобритании и стран Евросоюза в вопросе украинского конфликта. Как отмечает FT, этот разговор состоялся на фоне опасений Европы, которые вызвала непоследовательность президента США Дональда Трампа по поддержке Киева.

Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно». В частности, он не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России. При этом в канцелярии британского премьер-министра рассказали, что Лондон регулярно ведет диалог с Москвой, в том числе через посольство.

Дмитриев: ЕС и Великобритания потратили 100 млрд евро на оружие Украине

Политика

Телефонный разговор Пауэлла обеспокоил некоторых союзников Великобритании, пишет FT. Они считают, что подобные действия могут вызвать недовольство администрации Трампа.

16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы не могли бы самостоятельно ударять по объектам энергетической инфраструктуры России. «Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», – сказал он.

В тот же день директор ФСБ РФ Александр Бортников подчеркнул, что Великобритания предпринимает попытки по срыву украинского урегулирования с помощью провокаций и дезинформации. Он напомнил, что в марте 2022 г. бывший британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил позицию Лондона, «передав подопечным в Киеве указание «будем просто воевать».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её