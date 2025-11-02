Дмитриев: ЕС и Великобритания потратили 100 млрд евро на оружие Украине

Дмитриев: ЕС и Великобритания потратили 100 млрд евро на оружие УкраинеЭтих денег хватило бы на репатриацию всех нелегальных мигрантов, указал глава РФПИ
Евросоюз и Великобритания потратили более 100 млрд евро на оружие для Украины, но этой же суммы хватило бы на репатриацию каждого нелегального мигранта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«ЕС и Великобритания вложили более 100 млрд евро в оружие для Украины. Этих же денег хватило бы на безопасную репатриацию практически каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предложив более 34 000 евро на каждого за добровольное возвращение и реинтеграцию», – написал он в Х.
Дмитриев указал также, что в ЕС и Великобритании сейчас находятся до 3,4 млн нелегальных мигрантов. По его словам, реальная стоимость безопасной репатриации всех таких иностранцев с выделением 10 000 евро на добровольное возвращение и реинтеграцию составляет 34 млрд евро. Таким образом, 100 млрд евро – это «более чем трехкратный запас для каждого нелегального мигранта, который покинет страну».
По мнению Дмитриева, 50%-ный уровень репатриации достижим и тогда у милитаристских политиков «останется куча денег, которые они смогут украсть». В выигрыше останутся все, добавил он.
Глава РФПИ ранее связал нападение в Англии с провальной иммиграционной политикой властей Великобритании. По данным Sky News, неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда в районе железнодорожной станции Хантингдон в Кембриджшире. При атаке пострадали 10 человек, девять из них получили опасные для жизни ранения. К расследованию атаки привлекли полицию по борьбе с терроризмом, сообщал телеканал.