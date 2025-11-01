Euronews: спонсирование Киева без активов РФ станет тяжким бременем для ЕС

В то же время в Брюсселе опасаются, что при отказе Бельгии схема рухнет и Еврокомиссии придется искать другие источники финансирования – например, выходить на финансовые рынки. Один из вариантов – выпуск общеевропейских долговых обязательств, как это уже делалось в первые годы российско-украинского конфликта. Но, как отмечает издание, новый кредит с обязательством возврата может лишь усугубить финансовое положение Украины.