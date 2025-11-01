Euronews: спонсирование Киева без активов РФ станет тяжким бременем для ЕС
Еврокомиссия продолжает настаивать на своем плане использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредита, несмотря на возражения со стороны Бельгии. Как сообщает Euronews, если Брюссель не одобрит эту схему, поддержка Киева может лечь «непосильным бременем на бюджеты стран Евросоюза».
Согласно предварительной схеме, депозитарий Euroclear в Брюсселе должен будет передать замороженные российские активы Еврокомиссии. Средства планируется использовать для выдачи Украине кредита в размере около 140 млрд евро, который будет выплачиваться поэтапно. Киев вернет этот кредит только после того, как Москва согласится компенсировать ущерб, что позволит комиссии вернуть деньги Euroclear, а та – России. Таким образом, ЕС рассчитывает избежать формальной конфискации активов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что план «нетривиален», но подчеркнула его «юридическую обоснованность» и уверила, что все спорные детали можно урегулировать.
В то же время в Брюсселе опасаются, что при отказе Бельгии схема рухнет и Еврокомиссии придется искать другие источники финансирования – например, выходить на финансовые рынки. Один из вариантов – выпуск общеевропейских долговых обязательств, как это уже делалось в первые годы российско-украинского конфликта. Но, как отмечает издание, новый кредит с обязательством возврата может лишь усугубить финансовое положение Украины.
Альтернативой может стать выпуск совместного долгового инструмента для предоставления грантов, но тогда расходы лягут на плечи самих стран ЕС, многие из которых уже испытывают острую нехватку средств.
Если на уровне ЕС достичь согласия не удастся, поддержка Украины может вновь перейти в формат двусторонних соглашений, как это происходило ранее. Но такая модель, по мнению экспертов, крайне уязвима к политическим переменам в странах-донорах.
В 2024 г. для долгосрочной поддержки Киева был создан Фонд для Украины объемом 50 млрд евро, но из него осталось лишь 18 млрд – значительно меньше, чем Киев потребует в 2026–2027 гг.
В случае затяжных переговоров Евросоюз может одобрить временный кредит в меньшем объеме, рассчитанный на шесть месяцев, чтобы покрыть первоочередные нужды Украины. Но Euronews подчеркивает, что это станет лишь временной мерой, а не решением системной проблемы.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.
Затем лидеры стран Евросоюза продолжали обсуждать варианты использования замороженных активов, но, как писало Politico 30 октября, существенного прогресса достигнуто не было.
31 октября The Economist писал, что Украина столкнулась с нехваткой средств. Если в ближайшее время ничего не изменится, к февралю у Киева не останется денег для продолжения финансирования военных действий.
По данным газеты, к концу 2025 г. оборонный бюджет Украины и иностранные поставки оружия и военные гранты обойдутся в общей сложности примерно в $360 млрд. В этом году на военные цели потребуется $100–110 млрд, что является самой высокой суммой на сегодняшний день и эквивалентно примерно половине ВВП Украины.