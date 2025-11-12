Песков: РФ не передавала США данные о покушении на митрополита Тихона

По версии ФСБ, фигуранты планировали убийство митрополита в феврале 2025 г., намереваясь подорвать его с помощью самодельного взрывного устройства в Сретенском монастыре в Москве. При обысках у них нашли СВУ, два поддельных украинских паспорта и другие доказательства. На допросе подозреваемые признались, что их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а СВУ им передали через тайник.