Песков: РФ не передавала США данные о покушении на митрополита Тихона

Ведомости

Россия не делилась с США информацией о том, что покушение на митрополита Тихона могло быть попыткой Киева сорвать российско-американские переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

12 ноября ФСБ сообщила о проведении обысков в Москве, Псковской области и Крыму по делу о подготовке теракта против митрополита Тихона. По данным ведомства, 11 ноября следователи допросили подозреваемых и их окружение, изъяв агитационные материалы запрещенной в России террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта (ст. 30 ч. 2 и ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Арестованы помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

По версии ФСБ, фигуранты планировали убийство митрополита в феврале 2025 г., намереваясь подорвать его с помощью самодельного взрывного устройства в Сретенском монастыре в Москве. При обысках у них нашли СВУ, два поддельных украинских паспорта и другие доказательства. На допросе подозреваемые признались, что их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а СВУ им передали через тайник.

