Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем
Минобороны РФ показало эмблему войск беспилотных систем. Она появилась на видео, демонстрирующем работу подразделения группировки войск «Запад». Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.
Эмблема представляет собой красный круг, обрамленный ветками с листьями. Сверху расположен российский герб. Внутри самой фигуры изображены золотые микросхема, меч и стрела.
О том что в Вооруженных силах (ВС) РФ появились войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов 12 ноября. По его словам, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.
Полковник также сообщил, что боевая работа новых подразделений проводится по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Так беспилотные комплексы эффективно интегрируются в общую систему управления силами и средствами на фронте.