Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем

О том что в Вооруженных силах (ВС) РФ появились войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов 12 ноября. По его словам, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.