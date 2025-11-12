Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем

Ведомости

Минобороны РФ показало эмблему войск беспилотных систем. Она появилась на видео, демонстрирующем работу подразделения группировки войск «Запад». Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Эмблема представляет собой красный круг, обрамленный ветками с листьями. Сверху расположен российский герб. Внутри самой фигуры изображены золотые микросхема, меч и стрела.

О том что в Вооруженных силах (ВС) РФ появились войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов 12 ноября. По его словам, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Министерство обороны России
Министерство обороны России

Полковник также сообщил, что боевая работа новых подразделений проводится по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Так беспилотные комплексы эффективно интегрируются в общую систему управления силами и средствами на фронте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте