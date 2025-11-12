МИД РФ: Украина скоро исчерпает ресурсы для ведения боевых действий
Украина, по оценкам экспертов, уже близка к тому, чтобы исчерпать свои ресурсы в конфликте с Россией, сообщил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Мы не раз были свидетелями действий киевского режима, направленных на срыв мирного урегулирования. Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной», – сказал он.
Полищук напомнил, что по данным российской разведки, Украина после инцидентов с БПЛА в воздушных пространствах европейских стран готовит еще одну провокацию. Киев планирует забросить в Польшу группу диверсантов, которые якобы являются военнослужащими из России и Белоруссии. Далее они должны будут сымитировать атаку на объекты критической инфраструктуры.
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить о текущих контактах России и Украины. Журналисты просили его прокомментировать поездку секретаря Совета безопасности Украины Рустема Умерова в Стамбул 11 ноября по вопросу обмена военнопленными.