МИД РФ: Украина скоро исчерпает ресурсы для ведения боевых действий

«Мы не раз были свидетелями действий киевского режима, направленных на срыв мирного урегулирования. Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной», – сказал он.