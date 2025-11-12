Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

Ведомости

Москва разделяет мнение президента Сербии Александра Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше видение совпадает. Действительно, очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту Александру Юнашеву.

По словам Пескова, многие государства ЕС «вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов». Он отметил, что некоторые страны, например, Польша, уже довели военные расходы почти до 5% ВВП, а другие движутся в том же направлении, что наносит ущерб их экономикам.

«Такая атмосфера действительно есть, это плохо, но мы всегда понимали, что такая опасность существует. Поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – подчеркнул Песков.

11 ноября Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её