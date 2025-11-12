Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

По словам Пескова, многие государства ЕС «вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов». Он отметил, что некоторые страны, например, Польша, уже довели военные расходы почти до 5% ВВП, а другие движутся в том же направлении, что наносит ущерб их экономикам.