Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Москва разделяет мнение президента Сербии Александра Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наше видение совпадает. Действительно, очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту Александру Юнашеву.
По словам Пескова, многие государства ЕС «вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов». Он отметил, что некоторые страны, например, Польша, уже довели военные расходы почти до 5% ВВП, а другие движутся в том же направлении, что наносит ущерб их экономикам.
«Такая атмосфера действительно есть, это плохо, но мы всегда понимали, что такая опасность существует. Поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – подчеркнул Песков.
11 ноября Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.