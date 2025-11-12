Газета
Политика

Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым



Переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Так их охарактеризовал российский лидер Владимир Путин.

Он также напомнил, что по итогам встречи стороны подпишут ряд документов, в их числе декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана.

Глава Казахстана прилетел в Москву с двухдневным визитом 11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после переговоров Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана. Кроме того, представитель Кремля анонсировал подписание лидерами стран внушительного пакета документов.

