Главная / Политика /

Россия передаст Казахстану партию амурских тигров

Ведомости

Москва и Астана достигли соглашения о вывозе партии амурских тигров с территории РФ в Казахстан. Об этом сообщили во время переговоров сторон.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу хищников и их адаптации в республике.

2 июля министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что угроза вымирания амурского тигра в России ликвидирована.

В феврале Минприроды сообщило, что в Казахстане с 2018 г. реализуется программа по восстановлению популяции амурского тигра, в рамках которой экспертами рассматривался вопрос о передаче особей из России для выпуска в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», расположенном в Алма-Атинской области в Казахстане.

