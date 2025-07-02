В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

Он сообщил, что работа по сохранению вида началась 13 лет назад, когда численность популяции амурского тигра на территории России составляла 430 особей. «В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», – заключил Чуйченко (цитата по «РИА Новости»).