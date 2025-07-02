В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
Угроза вымирания амурского тигра в России ликвидирована, заявил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
Он сообщил, что работа по сохранению вида началась 13 лет назад, когда численность популяции амурского тигра на территории России составляла 430 особей. «В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», – заключил Чуйченко (цитата по «РИА Новости»).
В феврале Минприроды сообщило, что в Казахстане с 2018 г. реализуется программа по восстановлению популяции амурского тигра, в рамках которой экспертами рассматривается вопрос о передаче особей хищника из России для выпуска в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», расположенном в Алма-Атинской области в Казахстане.
На заповедной территории организована охрана, увеличена плотность и видовое разнообразие копытных – бухарского оленя, кулана, джейрана, кабана. Там же в рамках первого этапа программы по переселению амурских тигров создан Центр наблюдения за животными, включающий вольеры для содержания, реабилитации и передержки тигров.