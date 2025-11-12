МИД: договоренности Москвы и США не ставили под сомнение принадлежность РФ Крыма

«Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 гг. выступили в пользу воссоединения с Россией. Их выбор – это императив для всех», – заявил Полищук.