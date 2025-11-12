МИД: договоренности Москвы и США не ставили под сомнение принадлежность РФ Крыма
Достигнутые по итогам российско-американского саммита на Аляске договоренности не ставили под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, компромиссные договоренности, достигнутые 15 августа, основывались на условиях справедливого и устойчивого мира, сформулированных президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 г. Они учитывали переданные до этого предложения спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
По словам дипломата, американцы дали понять, что убедят Киев сойти с максималистских позиций и принять компромиссный алгоритм. Появилась надежда, что удалось перейти к этапу политико-дипломатического урегулирования.
Он отметил, что позже «Лондон и Брюссель стали пытаться убедить Вашингтон отказаться от дипломатии в пользу военного решения конфликта» и что сейчас Москва ожидает подтверждения от США приверженности аляскинским договоренностям.
«Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение принадлежность России Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 гг. выступили в пользу воссоединения с Россией. Их выбор – это императив для всех», – заявил Полищук.
До этого Полищук также сообщал, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. Он напомнил, что в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров – 16 мая, 2 июня и 23 июля, в ходе которых стороны смогли достичь ряда гуманитарных договоренностей, включая обмен военнопленными и репатриацию тел погибших.