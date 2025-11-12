На Украине могут ввести санкции против Миндича и Цукермана
Правительство Украины рассмотрит предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса.
12 ноября Зеленский потребовал отставки министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук после этого скандала.