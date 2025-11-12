Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине могут ввести санкции против Миндича и Цукермана

Ведомости

Правительство Украины рассмотрит предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса.

12 ноября Зеленский потребовал отставки министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук после этого скандала.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её