Москва и Астана намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности
Российская и казахская стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности. Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, которую подписали президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
В документе отмечается, что стороны будут развивать данное сотрудничество, в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.
Кроме того, РФ и Казахстан намерены оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.
Путин и Токаев провели переговоры 12 ноября в рамках визита казахского лидера в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва придает очень большое значение декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Казахстаном.