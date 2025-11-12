Газета
Москва и Астана намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности

Ведомости

Российская и казахская стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности. Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, которую подписали президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. 

В документе отмечается, что стороны будут развивать данное сотрудничество, в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. 

Кроме того, РФ и Казахстан намерены оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Путин и Токаев провели переговоры 12 ноября в рамках визита казахского лидера в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва придает очень большое значение декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Казахстаном. 

