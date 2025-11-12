Газета
Главная / Политика /

Кремль придает очень большое значение декларации о партнерстве с Казахстаном

Ведомости

Россия придает очень большое значение декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая будет подписана президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это документ, которому мы придаем очень большое значение. Который трудно переоценить», – сказал он.

По словам Пескова, после 13:00 мск состоится церемония официальной встречи Путина и Токаева, после чего президенты проведут беседу тет-а-тет. Потом они продолжат общение в формате российско-казахстанских переговоров и примут участие в заседаниях межрегионального сотрудничества стран в формате видеоконференции. Планируется подписание внушительного пакета документов во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Глава Казахстана находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. Лидеры уже провели двустороннюю встречу.

