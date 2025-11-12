Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин предложил тост за дружбу и процветание России и Казахстана в конце своей речи перед государственным обедом в честь казахского президента Касым-Жомарта Токаева. Его слова передает Кремль.
«Для России Казахстан – союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения», – заявил Путин.
Президент РФ отметил, что программа визита казахской делегации в Москву весьма насыщенна. По его словам, переговоры прошли результативно. По их итогам был одобрен солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, сказал Путин.
Глава Казахстана прилетел в Москву с двухдневным визитом 11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вечером Токаев и Путин посетят гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия выступят мастера искусств Казахстана.
12 ноября Путин и Токаев провели переговоры. Главным достижением встречи стало подписание декларации о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.