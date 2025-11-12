Макрон хочет пригласить Си Цзиньпина на саммит G7
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на саммит «большой семерки» (G7), который пройдет во французском Эвиане в 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным собеседников издания, идея участия китайского лидера уже обсуждалась между Парижем и некоторыми союзниками Франции. Кроме того, Макрон, как ожидается, может посетить Китай в декабре. Представители Елисейского дворца подтвердили, что Франция стремится развивать сотрудничество с «крупными развивающимися странами, готовыми содействовать устранению глобальных дисбалансов».
Если приглашение будет направлено, это станет одним из самых смелых дипломатических шагов Макрона, особенно на фоне внутренних трудностей его правительства и стремления укрепить образ глобального лидера, пишет Bloomberg.
Присутствие Си Цзиньпина может вызвать напряженные дискуссии: в последние годы темы Китая и его растущего влияния стали центральными для повестки G7. Участники обсуждают вопросы защиты глобальных цепочек поставок, снижения зависимости от Пекина и его позицию по украинскому конфликту.
Bloomberg отмечает, что пока остается неясным, примет ли китайский лидер возможное приглашение и смогут ли остальные страны G7 поддержать инициативу Макрона. В 2019 г. Макрон уже приглашал на встречу министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.