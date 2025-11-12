Путин наградил почетными грамотами Гузееву и Якубовича

4 ноября Путин вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды. Лауреатами стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов. Также лауреатами премии стали организаторы выставки «Россия» – замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и замдиректора Павел Дорошенко.