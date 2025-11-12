Газета
Главная / Политика /

Путин наградил почетными грамотами Гузееву и Якубовича

Ведомости

Президент Владимир Путин наградил почетными грамотами несколько десятков сотрудников «Первого канала». В их числе Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Роза Сябитова, Александр Гордон и др. Это следует из соответствующего распоряжения главы государства.    

В документе отмечается, что сотрудников телеканала удостоились грамот за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

4 ноября Путин вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды. Лауреатами стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов. Также лауреатами премии стали организаторы выставки «Россия» – замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и замдиректора Павел Дорошенко.

