Ушаков: Трамп не передавал Путину послания через Токаева

6 ноября Токаев стал участником саммита стран Центральной Азии и США в формате С5+1 в Вашингтоне. На встречу с Трампом также прибыли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.