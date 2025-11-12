Газета
Ушаков: Трамп не передавал Путину послания через Токаева

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий через лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы не получали никаких сигналов через него», – подчеркнул Ушаков (цитата по ТАСС).

Глава Казахстана прилетел в Москву с двухдневным визитом 11 ноября. 12 ноября Путин и Токаев провели переговоры. Главным достижением встречи стало подписание декларации о переходе межгосударственных отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

6 ноября Токаев стал участником саммита стран Центральной Азии и США в формате С5+1 в Вашингтоне. На встречу с Трампом также прибыли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.

