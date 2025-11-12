Армия Таиланда обвинила Камбоджу в фальсификации данных о взрыве
Армия Таиланда отвергла сообщения камбоджийских СМИ о якобы организованном тайскими военными взрыве и назвала публикации «грязной тактикой», призванной отвлечь внимание от нарушений Камбоджи по минированию. Об этом сообщает The Nation Thailand.
По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтая Сувари, материалы в камбоджийских СМИ являются ложными. В ряде публикаций использованы обработанные изображения и «специально сфабрикованные» спутниковые снимки, цель которых – ввести в заблуждение местную и международную аудиторию.
В заявлении армии подчеркивается, что обнаруженные вдоль границы противопехотные мины PMN-2 никогда не числились на вооружении Таиланда и не входили в закупки или арсенал королевских сил. По собранным тайской стороной доказательствам, утверждают в армии, мины имеют камбоджийское происхождение и были размещены недавно с целью создания угрозы и нанесения ущерба тайским войскам.
Генерал Винтай связал распространение ложных сообщений с попыткой камбоджийских властей скрыть и отвлечь внимание от собственных нарушений международных обязательств, в том числе Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В заявлении также упомянуто о «неоднократном тайном минировании» в период прекращения огня.
Военные отметили, что дело будут доводить до международных инстанций и продолжат собирать доказательства, которые, по их мнению, доказывают камбоджийскую причастность к минным постановкам вдоль границы.
10 ноября Таиланд приостановил действие мирных соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений.
12 ноября стало известно, что тайские солдаты открыли огонь по камбоджийским мирным гражданам, проживающим в приграничной деревне Прейчан в провинции Бантей Миенчей. Об этом сообщила газета Khmer Times.