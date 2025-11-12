Армия Таиланда обвинила Камбоджу в фальсификации данных о взрыве

В заявлении армии подчеркивается, что обнаруженные вдоль границы противопехотные мины PMN-2 никогда не числились на вооружении Таиланда и не входили в закупки или арсенал королевских сил. По собранным тайской стороной доказательствам, утверждают в армии, мины имеют камбоджийское происхождение и были размещены недавно с целью создания угрозы и нанесения ущерба тайским войскам.