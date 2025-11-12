Khmer Times: военные Таиланда открыли огонь по мирным жителям Камбоджи
Тайские солдаты открыли огонь по камбоджийским мирным гражданам, проживающим в приграничной деревне Прейчан в провинции Бантей Миенчей, сообщила газета Khmer Times.
По данным издания, ранения получили пять человек. Власти Камбоджи уже проводят расследование, отметила газета.
10 ноября Таиланд приостановил действие мирных соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений.
26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом президент США Дональд Трамп затем приписал себе заслугу в урегулировании конфликта. Первоначальное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, когда Трамп поговорил по телефону с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них при продолжении конфликта.