Путин назвал артистов из Казахстана «алтыном»

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с артистами из Казахстана, назвал их «алтыном» – золотом по-казахски.

«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, "алтын". Ну это как раз "золото". Вот вы золото и есть», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовали на гала-концерте в Большом театре, в котором участвовали мастера искусств республики. В программу концерта вошло более десяти инструментальных и хореографических композиций.

Посещением театра Токаев завершил государственный визит в Россию, который проходил с 11 по 12 ноября. Стороны провели переговоры. Главным достижением визита стало подписание декларации о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

