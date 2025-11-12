Путин назвал артистов из Казахстана «алтыном»
Президент РФ Владимир Путин, общаясь с артистами из Казахстана, назвал их «алтыном» – золотом по-казахски.
«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, "алтын". Ну это как раз "золото". Вот вы золото и есть», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовали на гала-концерте в Большом театре, в котором участвовали мастера искусств республики. В программу концерта вошло более десяти инструментальных и хореографических композиций.
Посещением театра Токаев завершил государственный визит в Россию, который проходил с 11 по 12 ноября. Стороны провели переговоры. Главным достижением визита стало подписание декларации о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.