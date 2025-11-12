Российские ПВО сбили шесть украинских БПЛА за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Из них четыре было сбито над территорией Крыма. Над Курской и Орловской областью ПВО уничтожила по одному дрону.
Днем, по данным оборонного ведомства, над Курской областью российские системы ПВО перехватили два беспилотника.
В ночь на 12 ноября силы ПВО уничтожили 22 БПЛА в небе над российскими регионами. Из них восемь пришлось на Ростовскую область. Четыре БПЛА российские военные уничтожили в Ставропольском крае, по три – в Орловской и Брянской областях. Два беспилотника были ликвидированы в Тульской области и по одному – в Калужском и Московском регионах.