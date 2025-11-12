Российские ПВО сбили шесть украинских БПЛА за три часа

В ночь на 12 ноября силы ПВО уничтожили 22 БПЛА в небе над российскими регионами. Из них восемь пришлось на Ростовскую область. Четыре БПЛА российские военные уничтожили в Ставропольском крае, по три – в Орловской и Брянской областях. Два беспилотника были ликвидированы в Тульской области и по одному – в Калужском и Московском регионах.