Минобороны опубликовало иллюстрацию с цитатой из песни «Сектора Газа»
Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале иллюстрацию с цитатой из песни «Туман» рок-группы «Сектор Газа».
На картинке изображены военнослужащие, проходящие через плотную дымку с оружием в руках.
«Но мы пройдем опасный путь через туман», – написано на картинке.
Изображение было опубликовано на фоне сообщений о продвижении российской армии в Красноармейске благодаря ограничению видимости из-за природных условий.
11 ноября Financial Times писала, что вооруженные силы Украины теряют Красноармейск из-за нехватки военных. Оставшиеся силы призывают власти страны остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход.