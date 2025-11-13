Газета
Минобороны опубликовало иллюстрацию с цитатой из песни «Сектора Газа»

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале иллюстрацию с цитатой из песни «Туман» рок-группы «Сектор Газа».

На картинке изображены военнослужащие, проходящие через плотную дымку с оружием в руках.

«Но мы пройдем опасный путь через туман», – написано на картинке.

Изображение было опубликовано на фоне сообщений о продвижении российской армии в Красноармейске благодаря ограничению видимости из-за природных условий.

11 ноября Financial Times писала, что вооруженные силы Украины теряют Красноармейск из-за нехватки военных. Оставшиеся силы призывают власти страны остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход.

