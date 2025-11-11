Газета
Главная / Политика /

FT рассказала, почему ВСУ проигрывают битву за Покровск

FT: ВСУ проигрывают битву за Красноармейск из-за нехватки бойцов
Ведомости

Вооруженные силы Украины теряют Красноармейск (Покровск) из-за нехватки военных. Оставшиеся силы призываю власти страны остановиться «пока не стало слишком поздно» и дать приказ на отход. Об этом пишет Financial Times (FT).

Украинские военные и эксперты заявили газете, что ситуация в городе во многом обусловлена нехваткой личного состава у ВСУ. Сейчас их силы растягиваются вдоль линии фронта размером в 1000 км. 

Замглавы министерства обороны Украины Виталий Дейнеги назвал ситуацию «сложной и неконтролируемой». Он подчеркнул, что этого можно было избежать, если бы у украинской стороны было больше людей и баллистических ракет.

Минобороны: у зажатых в «котлах» бойцов ВСУ единственный шанс спастись – сдаться

Политика / Армия и спецслужбы

«Вероятно, для освобождения города такого размера потребовалось бы огромное количество людей, и я не думаю, что сейчас таковые имеются», – рассказал FT украинский военный Артем Карякин.

По данным газеты, помимо недобора, украинская сторона также столкнулась с увеличением числа дезертиств. FT пишет, что многие военные самовольно оставляют части еще до прибытия на место.

1 ноября Минобороны РФ заявило, что ВСУ, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен российской стороне.

Bild со ссылкой на источники 5 ноября писало, что украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения на Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе Красноармейска и Димитрова (Мирноград).

